Путин и Моди начали переговоры после почти 50-минутной беседы в «Аурусе»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

«Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого стратегического партнерства», — напомнил Путин.

Он констатировал, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на установленных принципах.

До начала официальной беседы Путин и Моди около 50 минут общались в российском лимузине «Аурус», на котором вместе отправились на переговоры.