Путин и Эрдоган договорились активизировать контакты по украинскому вопросу
Президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган созвонились и обсудили украинский кризис. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Турецкий лидер подтвердил стремление оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность Стамбула выступить в качестве переговорной площадки. Он также поделился впечатлениями по итогам своей поездки на саммит G20 в Йоханнесбурге.
«Путин и Эрдоган договорились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных уровнях», — добавили в пресс-службе.
Также стороны рассмотрели тему двустороннего сотрудничеств с акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в сфере энергетики.
Ранее канцелярия Эрдогана сообщила, что Турция готова содействовать прямым контактам между сторонами украинского конфликта. Страна выступила за любые дипломатические инициативы и планы для урегулирования ситуации.