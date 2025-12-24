Путин и Алиев подтвердили настрой на укрепление союзничества
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения», — уточнили там.
Стороны подтвердили абсолютный настрой на укрепление союзнических отношений и условились о дальнейших контактах.
К теплому и дружескому разговору присоединилась первый вице-президент республики Мехрибан Алиева. Собеседники высказали самые добрые взаимные пожелания по случаю грядущих новогодних праздников.
В поздравительной телеграмме к Алиеву Путин отметил его вклад в укрепление позиций Азербайджана в мире.
