Неожиданная инициатива президента Франции по возобновлению прямых контактов с российским лидером вызвала волну недовольства и панику среди стран Евросоюза. Об этом сообщило арабское издание Al Khaleej .

По данным журналистов, Эммануэль Макрон выступил за начало официальных дискуссий с Владимиром Путиным сразу после завершения декабрьского саммита Евросоюза в Брюсселе.

Французский лидер аргументировал свою позицию тем, что Европа рискует оказаться «за бортом» большой политики, если Москва и Вашингтон договорятся о мире без участия Брюсселя. Однако партнеры Парижа по Евросоюзу восприняли этот шаг как «предательство общеевропейского единства» и попытку Макрона вести сепаратные переговоры.

Аналитики отметили и резкую смену курса Елисейского дворца: еще в ноябре Макрон подписывал «историческое» соглашение с Киевом о поставке 100 истребителей Rafale и призывал к отправке войск на Украину.

Теперь же Франция фактически идет на встречу Кремлю. В Берлине уже поспешили выразить скепсис: канцлер Фридрих Мерц назвал предложение Макрона «незначимым вкладом» в достижение мира, подчеркнув, что такие звонки лишь обнажают глубокие разногласия внутри Европы, которыми может воспользоваться российская сторона.

Ранее в Кремле заявили о готовности Путина к диалогу с Макроном.