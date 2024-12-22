Путин допустил улучшение отношений с США

У России не пропало желание улучшения отношений с США на основе собственных интересов. Об этом журналисту Павлу Зарубину сказал президент Владимир Путин.

«Если есть желание, то все можно сделать. У нас оно никогда не пропадало. Как бы ни складывалась история, в зависимости от изменения ситуации она всегда приобретает новые очертания. Все меняется, остаются неизменными только интересы России и ее народа», — заявил глава государства.

Путин отметил, что, если российская сторона увидит изменение ситуации и возможность выстраивания отношений с другими странами, то готова к этому.

«Вопрос в них, а не в нас. Но только не в ущерб России. Если строить отношения с кем-то, то строить только на основе интересов российского государства», — заключил он.

Ранее президент заявил, что в настоящее время русскому миру объявили войну.