Путин анонсировал встречу с Рахмоном

Путин в поздравлении Рахмону сообщил, что встретится с ним в Москве

Президент Владимир Путин поздравил с 72-м днем рождения таджикистанского лидера Эмомали Рахмона и анонсировал встречу с ним в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба аппарата главы Таджикистана.

«Уважаемый Эмомали Шарипович, в преддверии нашей встречи в Москве шлю вам искренние пожелания благополучия, доброго здоровья и успехов в государственной деятельности», — говорится в послании Путина.

Президент подчеркнул, что в России ценят последовательные усилия Рахмона, направленные на упрочение отношений союзничества и стратегического партнерства, продвижение взаимовыгодных связей в Шанхайской организации сотрудничества, СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности.

«Таджикистан под вашим руководством играет важную конструктивную роль в международных и региональных делах, движется по пути социально-экономического развития», — добавил Путин.

Ранее стало известно, что на следующей неделе в Москве состоится заседание Совета глав государств — участников СНГ с участием Путина.