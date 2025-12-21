Пустыню в Саудовской Аравии впервые за 30 лет накрыл снег

Несколько районов пустыни в Саудовской Аравии впервые за 30 лет накрыл снег. Об этом сообщило агентство Anadolu Ajansi .

Редкое для этих краев природное явление зафиксировали в четверг, 19 декабря. Снег припорошил барханы от столицы Эр-Рияда до горного заповедника Троена в западной части страны на площади в несколько тысяч квадратных километров.

На дорогах заметили появление наледи. Местным жителям посоветовали передвигаться с максимальной осторожностью, а также отменить все мероприятия на открытом воздухе и по возможности остаться дома.

В 2025 году климатические аномалии заметили во многих местах. В июне снег неожиданно выпал в самой сухой пустыне мира — Атакаме. Это первый случай за последние 10 лет.