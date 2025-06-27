Снег выпал в самой сухой пустыне в мире

Чилийскую пустыню Атакама накануне засыпало снегом. Об этом в социальной сети Х сообщила обсерватория ALMA, расположенная на этой территории.

«Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — написали авторы поста.

Обсерватория опубликовала видео, под которым сообщила, что снежный феномен в пустыне наблюдается впервые за 10 лет. Метеорологи прогнозировали в регионе штормы и ливни.

В 2021 году редкое зрелище наблюдали жители Алжира и Саудовской Аравии — там в январе выпал снег. Тогда впервые за 40 лет воздух в Сахаре остыл до -2 градусов. Причиной стал антициклон, который замерз и принес снег. Последний раз снегопад наблюдали в регионе в 1980 году.