Чилийскую пустыню Атакама накануне засыпало снегом. Об этом в социальной сети Х сообщила обсерватория ALMA, расположенная на этой территории.
«Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — написали авторы поста.
Обсерватория опубликовала видео, под которым сообщила, что снежный феномен в пустыне наблюдается впервые за 10 лет. Метеорологи прогнозировали в регионе штормы и ливни.
В 2021 году редкое зрелище наблюдали жители Алжира и Саудовской Аравии — там в январе выпал снег. Тогда впервые за 40 лет воздух в Сахаре остыл до -2 градусов. Причиной стал антициклон, который замерз и принес снег. Последний раз снегопад наблюдали в регионе в 1980 году.
Снег выпал в самой сухой пустыне в мире
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