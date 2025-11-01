Пустыня смерти Лас-Вегаса раскрыла жуткую тайну. Кошмарная находка шокировала США

В часе езды от Лас-Вегаса обнаружили останки 315 людей. Местная полиция охарактеризовала находку как «загадочную», сообщил таблоид The Sun .

В июле 2025 года остановившийся на обочине путешественник заметил в песке фрагменты урн и упаковок, которые похоронные бюро используют после кремации.

На место приехала полиция и судмедэксперты. Они подтвердили, что речь идет о человеческих останках. Распределить их удалось по 315 отдельным «комплектам».

У некоторых контейнеров были пластиковые стяжки и обломки маркировочных бирок — такие используют для идентификации кремированных тел. Данные на них стерли неизвестные.

Следователи полагают, что останки выбросила в пустыню одна из местных из похоронных компаний. Власти считают, что речь идет о нарушении федеральных правил обращения с прахом.

В Неваде разрешено развеивать останки на частной территории, но массовый «коммерческий» сброс квалифицируется как противоправное деяние.

Для сбора и последующего захоронения останков к месту направили сотрудников похоронного дома. Все обнаруженные останки поместили в отдельные урны, их собираются захоронить в общем склепе на юге штата.

