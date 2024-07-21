Пустующим ресторанам на курортах в Турции пришлось пойти на скидки

Туристический сектор в Турции начал испытывать проблемы с посещаемостью в пик сезона, некоторым ресторанам пришлось объявить о скидках. Об этом сообщила газета Sabah .

«Туристический сектор в 2024 году не смог найти ожидаемого движения. После попыток отелей заполнять пустующие номера шаг назад сделали и рестораны. Потеря ими клиентов ускорилась. Столы остаются пустыми. В связи с этим многие заведения начали предоставлять скидки в размере 10-20%, а другие отменили плату за входное обслуживание», — сообщили журналисты.

Председатель совета директоров Торговой палаты Бодрума Махмут Сердар Кочадон отметил, что спрос на дорогой сегмент ресторанов остался на прежнем уровне, а в нижнем и среднем сегментах наблюдается резкое снижение потока туристов.

«Наши предприятия работают, чтобы не провести сезон совсем впустую. Но они не могут сделать скидки в 40-50%, такой прибыли все равно нет», — отметил он.

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