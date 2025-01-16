«Пусть все закроют». Лукашенко ответил на скопление машин на границе с Польшей

Лукашенко заявил, что Польша может закрыть все КПП на границе с Белоруссией

Власти Польши могут закрыть все контрольно-пропускные пункты на границей с Белоруссией, если их беспокоят скопившиеся очереди из автомобилей. Как сообщило БелТА , с таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что со своей стороны страна ничего закрывать не намерена. И, если в сторону Польши выдвинулись мигранты, препятствовать им Белоруссия не собирается.

«Пусть хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим. Что, мотовелозавод возит туда продавать продукцию? Нет. Они же санкции против нас ввели. Ввели — хорошо. Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить», — заявил Лукашенко.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, на контрольно-пропускном пункте «Тересполь» скопилось около 1,8 тысячи легковых автомобилей. За сутки Польша пропустила только 40% транспорта от установленной нормы.

В конце октября прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что страна откажется от предоставления убежища из-за наплыва скопившихся на границе с Белоруссией мигрантов из государств Ближнего Востока. Он подчеркнул, Польша пойдет по пути Финляндии, которая объявила о прекращении приема заявок на получение убежища.