Польша задумалась о приостановке предоставления убежища по примеру Финляндии

Предоставление убежища стало инструментом давления и потеряло свою гуманитарную направленность. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он напомнил, что власти Белоруссии использовали беженцев из стран Ближнего Востока для создания кризиса на границе, превратив людей, которые нуждались в помощи в инструмент своей «гибридной войны».

Политик подчеркнул, что предоставление убежища остается правом любого государства, а не его обязанностью.

«Право на убежище больше не имеет ничего общего с правами человека», — заявил Туск.

Политик напомнил, что увидев ситуацию на белорусско-польской границе, власти Финляндии в мае объявили о временном прекращении приема заявлений на получение убежища. Туск не исключил, что Польша пойдет таким же путем.

«Пограничный контроль и территориальная безопасность страны есть и останутся нашими приоритетами. Исходя из этого мы станем принимать все действия и решения», — подытожил глава польского правительства.

В середине июля президент Финляндии Александр Стубб подписал принятый парламентом закон о выдворении беженцев на границе с Россией. Документ предусматривает ужесточение требований к просителям убежища, моментальный отказ за предоставление ложных сведений, а также незаконное присутствие на территории страны.