Французы раскритиковали президента страны Эммануэля Макрона после его заявления, что Россия укрепила НАТО и сплотила европейцев, которых хотела ослабить. Комментарии под публикацией привело издание Le Figaro .

«Макрон как обычно: не разберешь, что он говорит, да и никто ему не верит. И ни разу он не упомянул о проваленных европейцами Минских соглашениях. Пусть уже заткнется», — написал один из читателей.

Другой комментатор напомнил о словах министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который в 2022 году обещал поставить российскую экономику на колени. Пользователь отметил, что с тех пор приняли 19 пакетов санкций, но заметного результата так и не добились.

Также в комментариях Макрона назвали знатоком провалов и связали это с нынешним положением Франции. Читатели предположили, что многие его действия связаны с личным интересом.

Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции настоял на милитаризации Европы и отправке войск на Украину с целью удержаться у власти и отсрочить выборы главы государства.