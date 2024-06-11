«Пусть только попробует». Киркорову не обрадуются в Молдавии

Глава парламента Гросу: визит Киркорова в Молдавию расценят как провокацию

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Молдавии визит российского певца Филиппа Киркорова, если он состоится, воспримут как провокацию. Об этом председатель парламента республики Игорь Гросу сообщил Radio Moldova.

«Да пусть только попробует [приехать]. <…> Если он приедет, то это будет провокацией», — подчеркнул он.

Киркорову запретили въезд в Молдавию в 2022 году. Тогда исполнитель проходил свидетелем по делу оппозиционного политика Марины Таубер, которую обвиняли в незаконном финансировании партии «Шор». Адвокат Траубер Аурелиу Коленко предположил, что певца заподозрили в получении денег от этой партии.

В начале июня 2024 года запрет для Киркорова на посещение Молдавии сняли по решению суда. На каком основании это произошло, не уточнялось. Возможно, певец или его адвокаты оспорили решение.

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