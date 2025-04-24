Пушков заявил об угрозе раскола в ЕС

Евросоюз боится раскола, если США признают Крым российским и снимут санкции. Об этом написал в Telegram-канале сенатор и телеведущий Алексей Пушков.

Он заявил, что разногласия в ЕС намного глубже, чем пытаются показать европейские политики.

«Да, по сообщениям СМИ, ведущие страны Европы — Франция, Британия и Германия — только что сообщили США, что не пойдут на признание Крыма частью России. Но это не все страны Евросоюза», — подчеркнул сенатор.

Кроме того, по его словам, в Европе могут счесть вопрос Крыма давно решенным и не требующим пересмотра.

Газета The Telegraph сообщила, что британские дипломаты, испугавшись выхода США из переговоров по урегулированию, предложили Украине принять хотя бы часть плана американского президента Дональда Трампа, а не отвергать его целиком. Однако параллельно британцы хотят договориться с Белым домом об усилении давления на Россию.