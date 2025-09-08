Западные СМИ отрезвели и отказались от антироссийской пропаганды
Пушков: британские СМИ признали пропагандистской чушью антироссийские статьи
Журналисты Великобритании устали от продвижения антироссийских заявлений своего правительства о несуществующей угрозе со стороны России. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.
Так он прокомментировал колонку британского обозревателя Питера Хитченса для газеты The Daily Mail.
Сенатор подчеркнул, что журналист известен своей критикой президента России Владимира Путина, поэтому его нельзя обвинить в продвижении пророссийского нарратива, который постоянно используют на Западе.
«Вас постоянно кормят пропагандистской чушью об Украине и вымышленной российской угрозе», — процитировал Пушков Хитченса.
Он отметил, что британский обозреватель обвинил власти страны в постоянной лжи о войне на Украине и продвижении этого мнения через популярные медиа. В частности, Пушков указал, что Хитченс привел в качестве аргумента своих слов нарушение обещания о нерасширении НАТО на восток, а также работу иностранных разведок над принудительной сменой власти на Украине.
В начале мая бывший коммодор Королевского Военно-морского флота Великобритании Стив Джерми назвал главной ошибкой Запада игнорирование интересов России в области национальной безопасности. Он подчеркнул, что Москва неоднократно предостерегала НАТО от расширения на восток и приближения к своим границам. Когда эти заявления остались без внимания, Россия перешла к решительным шагам.