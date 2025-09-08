Журналисты Великобритании устали от продвижения антироссийских заявлений своего правительства о несуществующей угрозе со стороны России. Об этом заявил ​член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков .

Так он прокомментировал колонку британского обозревателя Питера Хитченса для газеты The Daily Mail.

Сенатор подчеркнул, что журналист известен своей критикой президента России Владимира Путина, поэтому его нельзя обвинить в продвижении пророссийского нарратива, который постоянно используют на Западе.

«Вас постоянно кормят пропагандистской чушью об Украине и вымышленной российской угрозе», — процитировал Пушков Хитченса.

Он отметил, что британский обозреватель обвинил власти страны в постоянной лжи о войне на Украине и продвижении этого мнения через популярные медиа. В частности, Пушков указал, что Хитченс привел в качестве аргумента своих слов нарушение обещания о нерасширении НАТО на восток, а также работу иностранных разведок над принудительной сменой власти на Украине.

В начале мая бывший коммодор Королевского Военно-морского флота Великобритании Стив Джерми назвал главной ошибкой Запада игнорирование интересов России в области национальной безопасности. Он подчеркнул, что Москва неоднократно предостерегала НАТО от расширения на восток и приближения к своим границам. Когда эти заявления остались без внимания, Россия перешла к решительным шагам.