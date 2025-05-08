Аналитик Джерми: Россия никогда не блефовала и доказала несостоятельность НАТО

Запад совершил большую ошибку, проигнорировав интересы России. Она сделала все, чтобы отстоять национальную безопасность, и продемонстрировала миру несостоятельность НАТО, заявил бывший коммодор Королевского ВМФ Стив Джерми на YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive .

По его словам, Россия никогда не блефовала. Запад пренебрег интересами страны в области национальной безопасности и проигнорировал все предупреждения Москвы, поэтому она перешла к решительным действиям.

«Мы перешли красную линию, начав экспансию на Украину, и они продемонстрировали, что НАТО на самом деле является бумажным тигром», — сказал Джерми.

Ранее журналист и писатель Питер Хитченс заявил, что из-за пропаганды большинство британцев не знают о причинах конфликта на Украине. Он заявил, что Запад спровоцировал Россию расширением влияния на восток.