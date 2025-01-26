Пушков высмеял британцев за страх перед испускающими газы китами

Британские военные провели блестящую операцию по обнаружению «противника» — испускавших газы китов. Британцы посчитали, что Россия с помощью беспилотников пыталась отследить их подлодки, однако подозрительные звуки на самом деле производили морские животные, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

Он прокомментировал публикацию газеты The Sun. По ее данным, руководители ВМФ Британии пришли в ужас из-за странных звуков, отражавшихся от британской подлодки. Военные приняли их за сигналы от российских БПЛА, но виновниками переполоха оказались киты.

Сенатор иронично поздравил военных Великобритании с тем, что они все-таки нашли источник необычных звуков.

«Поздравляем британские ВМФ с блестящим обнаружением противника, угрожающего безопасности Британии!» — отметил Пушков.

Ранее британское Минобороны направило подлодку в пролив Ла-Манш для слежки за российским океанографическим судном «Янтарь». Министр обороны Джон Хили сообщил, что корабль якобы использовали для сбора разведданных.