Британские военные устроили слежку за российским судном

Минобороны Великобритании отправило в пролив Ла-Манш подводную лодку, чтобы проследить за российским океанографическим судном «Янтарь». Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили в ходе своего выступления в палате общин британского парламента.

«Это российское разведывательное судно используется для сбора разведданных и составления карт подводной инфраструктуры Великобритании», — заявил министр.

По его словам, британские ВМС направили корабли HMS Somerset и HMS Tyne для постоянного наблюдения за судном в водах Великобритании.

«Я изменил правила несения боевого дежурства Королевскими военно-морскими силами так, чтобы наши военные корабли могли приблизиться к „Янтарю“ для обеспечения отслеживания его действий», — доложил Хили.

Однако он также уточнил, что до сих пор российское судно не нарушало международные правила судоходства.

Ранее стало известно, что Великобритания собирается разместить на Украине военные базы и объекты оборонной инфраструктуры. Это следует из опубликованного британским правительством договора с Украиной сроком на 100

лет.