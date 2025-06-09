Пушков усомнился в возможности полного примирения Трампа и Маска

Президент США Дональд Трамп и основатель Tesla Илон Маск вряд ли помирятся полностью. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

Он прокомментировал новость о том, что Маск поддержал решительные действия Трампа в Лос-Анджелесе из-за ситуации с протестами. По словам Пушкова, это может означать частичное примирение между предпринимателем и главой государства.

«Однако вряд ли полное. И ущерб уже нанесен», — подчеркнул сенатор.

Ранее из-за рейдов против нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе вспыхнула волна протестов. Чтобы подавить беспорядки, президент без согласия властей Калифорнии направил в город тысячи бойцов Нацгвардии.

По мнению Трампа, губернатор штата Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не смогли самостоятельно справиться с ситуацией. После этого глава Пентагона Пит Хегсет не исключил, что для урегулирования могут задействовать морских пехотинцев.