Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что американский лидер Дональд Трамп напрасно ждет благодарности от киевского руководства за усилия по спасению страны. Такое мнение он выразил в Telegram-канале .

Он написал, что добиться добрых слов не получится. Администрация бывшего президента США Джо Байдена и лидеры стран ЕС старались утвердить Украину во мнении, что ей обязан буквально весь мир и во всем: понимать, финансировать, вооружать и поддерживать.

Страна ввязалась в конфликт с соперником, который гораздо ее сильнее, предсказуемо проигрывает и теперь ждет спасения. Пушков подчеркнул, что судя по всему впадать в байденовское безумие Трамп не намерен. Украина лишь продолжит требовать.

«Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump», — заключил политик.

Сегодня президент США опубликовал пост, в котором раскритиковал украинское руководство. По версии журналистов, столь эмоциональное заявление стало реакцией на сопротивление плану, подготовленному его администрацией.