Пушков рассказал, почему Трамп не дождется благодарности от Зеленского
Сенатор Пушков: Трамп зря ждет благодарности от Киева за спасение Украины
Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что американский лидер Дональд Трамп напрасно ждет благодарности от киевского руководства за усилия по спасению страны. Такое мнение он выразил в Telegram-канале.
Он написал, что добиться добрых слов не получится. Администрация бывшего президента США Джо Байдена и лидеры стран ЕС старались утвердить Украину во мнении, что ей обязан буквально весь мир и во всем: понимать, финансировать, вооружать и поддерживать.
Страна ввязалась в конфликт с соперником, который гораздо ее сильнее, предсказуемо проигрывает и теперь ждет спасения. Пушков подчеркнул, что судя по всему впадать в байденовское безумие Трамп не намерен. Украина лишь продолжит требовать.
«Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump», — заключил политик.
Сегодня президент США опубликовал пост, в котором раскритиковал украинское руководство. По версии журналистов, столь эмоциональное заявление стало реакцией на сопротивление плану, подготовленному его администрацией.