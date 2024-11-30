Кобахидзе исключил сценарий украинского Майдана в Грузии

Премьер Кобахидзе: в Грузии не будет сценария украинского Майдана

Сценарий украинского Майдана не повторится в Грузии. Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, чьи слова привело РИА «Новости».

Радикалы всякий раз пытаются найти повод для украинизации Грузии и беспорядков, подчеркнул глава правительства.

«Они еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством с сильными институтами», — сказал Кобахидзе.

При этом в Грузии проживает опытный и мудрый народ, чью твердость никто не пошатнет. Государство не допустит сценария Майдана, пообещал премьер. Он поблагодарил сотрудников МВД, которые 29 ноября предотвратили нападение на конституционный строй.

Столкновения между спецназом и митингующими продолжились в Тбилиси ночью 30 ноября. Правоохранители использовали против толпы слезоточивый газ и водометы.