Пушков посоветовал Макрону переименовать свою партию

Проигрыш фракции «Возрождение» президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент продемонстрировал провал его политики. Об это заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

Сенатор отметил, что Макрон на протяжении долгого времени вел свою партию к поражению. Он отметил, что на проигрыш фракции сильно повлияли скандальные идеи французского лидера касательно Украины.

«Ставка Макрона на идею войны против России на Украине, с которой он носился последнее время, не только не принесла ему успеха, а скорее отняла у него голоса», — констатировал Пушков.

Он также предложил переименовать французскую партию «Возрождение» в «Вырождение».

«Движение Макрона правильнее было бы назвать „Вырождение“, а не „Возрождение“, поскольку именно к вырождению оно ведет Францию», — объяснил политик.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал отправить президента Франции в отставку. По его словам, Макрон из последних сил цепляется за власть, но все равно потерпел поражение на парламентских выборах.