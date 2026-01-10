В связи с инициативой премьер-министра Италии Джорджи Мелони о возобновлении контактов с Россией и назначении спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию возникают два важных вопроса. Об этом в своем телеграм-канале заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Он уточнил, что следует внести ясность, как именно Мелони хочет проводить переговоры: станут ли они двусторонними, или будут вестись от лица Евросоюза.

«Вопрос возникает из-за того, что в ЕС до сих пор за переговоры выступали только Орбан и Фицо, а фон дер Ляйен и Еврокомиссия и слышать о них не хотели», — подчеркнул сенатор.

По его словам, необходимо также определить, что именно станет главной темой диалога России и Европы. Пушков добавил, что поддерживающая все требования Украины европейская платформа вряд ли сможет стать основой для продуктивных переговоров.

«Судя по всему, ни в Париже, ни в Риме толком не знают ответов на эти вопросы. Но постепенный распад коалиции противников переговоров с Москвой сам по себе показателен», — отметил он.

Ранее политический обозреватель Джузеппе Саламоне уличил Мелони в двойных стандартах. Он высмеял итальянского премьер-министра за оправдание действий США в Венесуэле и рассуждения об агрессии России.