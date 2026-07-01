Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков опубликовал документ, подтверждающий факт обмана России со стороны США о нерасширении НАТО на восток. Архивное свидетельство он показал в телеграм-канале .

В скане бумаги Госдепа приведено высказывание бывшего государственного секретаря США Джеймса Бейкера, адресованное президенту СССР Михаилу Горбачеву. В нем утверждается, что НАТО в случае сохранения присутствия в Германии не станет расширяться «ни на один дюйм на восток».

«Ровно через три года началось публичное обсуждение проекта расширения на восток в три этапа», — подчеркнул Пушков.

Сенатор напомнил, что сначала в альянс приняли Польшу, Венгрию и Чехию, а затем Болгарию, Румынию, Словакию. Затем в блок вошли балтийские страны — Эстония, Латвия и Литва.

«Затем планы стали воплощаться в реальной политике Запада. Но корнями они уходят в начало 1990-х», — добавил он.

Замглавы МИД Александр Грушко заявлял, что к 2030 году НАТО планирует развязать войну против России.