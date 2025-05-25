Келин: отношения России и Британии могут улучшиться при отсутствии ультиматумов

При отсутствии ультиматумов отношения России и Великобритании могли бы улучшиться. Такое мнение РИА «Новости» выразил российский посол в королевстве Андрей Келин.

«Если бы Великобритания научилась говорить уважительно и слышать то, что им говорят, думаю, что двусторонние отношения были бы лучше», — сказал он.

Келин отметил, что улучшение отношений положительно сказалось бы на безопасности в Европе в целом.

Ранее бывший секретарь кабинета министров Великобритании Саймон Кейс предположил, что следующие несколько десятков лет в мире могут пройти в постоянных вооруженных конфликтах. По его словам, странам западного альянса необходимо поторопиться и подготовиться.

По мнению экс-секретаря, риски сформировались из-за укрепившихся диктаторов в мировой политике. Также Кейс констатировал, что Британия долгие годы вкладывалась в военное производство недостаточно.