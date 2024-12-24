Пушков назвал деградацию правящего класса причиной упадка западной цивилизации

Упадок западной цивилизации связан с целым рядом факторов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков

Он выразил мнение, что настоящие причины упадка скрыты в большой деградации правящего класса, геополитическом фанатизме либералов и политике «открытых границ».

«Анекдотическим примером служит главная страна „свободного мира“ — США. Там, как выяснилось, престарелый Джо Байден вообще не имел права занимать президентский пост почти после начала своего прихода в Белый дом из-за прогрессирующей деменции», — заявил Пушков.

По его словам, преемница Байдена Камалла Харрис тоже была «интеллектуально неспособна» занимать пост вице-президента и быть кандидатом в лидеры страны.

Также сенатор назвал приход к власти будущего президента США Дональда Трампа доказательством провальной миграционной политики государства. По его словам, культура толерантности и мультикультурализма, которую пропагандирует большая часть стран «Большой семерки» ведет к уничтожению коренных наций этих государств.

Ранее Трамп заявил, что намерен оставить на официальном уровне в США только два пола: мужской и женский. До этого политику гендерного разнообразия раскритиковал миллиардер Илон Маск, который может занять пост нового главы департамента государственной эффективности.