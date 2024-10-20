«Пункт назначения: китовая версия». Маск высмеял странные требования Белого дома

Компании SpaceX перед запуском Starship пришлось по требованию властей проводить специальные исследования вероятности падения ракеты на акул и китов. Об этом заявил основатель корпорации Илон Маск на митинге в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Трансляцию мероприятия провел канал CNN-News18 .

Предприниматель высмеял требования властей и сравнил происходящее с «комедийной сценкой». Он объяснил, что вероятность действительно есть, но она ничтожно низкая.

«Честно говоря, если космический корабль попадет в кита, так было предначертано, потому что вероятность такая низкая. Это как „Пункт назначения: китовая версия“. Это была судьба кита», — подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что после отчета о возможности падения ракеты на китов американская администрация продолжила задавать компании «сумасшедшие» вопросы.

Ранее основатель SpaceX отказался от визита на деловой ужин по приглашению главы норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николая Тангена. Он не отправился в Осло из-за слишком дорогого и сложного перелета.