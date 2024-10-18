Илон Маск отказался поехать в Осло на деловой ужин, потому что это «дорого»

Американский миллиардер Илон Маск отказался поехать на деловой ужин в Осло по приглашению главы норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николая Тангена. По информации газеты Е24 , Маск заявил, что ему слишком дорого добираться до Осло.

«Он сообщил, что для него будет сложно и дорого участвовать», — сообщила газете директор по коммуникациям нефтяного фонда Марте Скор.

Из переписки между Тангеном и Маском известно, что нефтяной магнат пригласил американского миллиардера на деловой ужин. На нем соберутся главы компаний Ferrari, Novo Nordisk, Nestle, DoorDash, Adidas, мероприятие пройдет 28 апреля 2025 года.

Владелец социальной сети X проиграл в суде бывшему сотруднику компании, который добивался получения выходного пособия после увольнения в 2022 году. По решению суда истец получит полный пакет выходного пособия.