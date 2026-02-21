Пуля для прокурора. В Сухуми расстреляли высокопоставленного силовика

Неизвестные расстреляли бывшего заместителя генерального прокурора Абхазии Эшсоу Какалию. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по городу Сухум.

На Какалию напали днем в субботу, 21 февраля. Убить его злоумышленникам не удалось, мужчину госпитализировали.

На месте происшествия работает следственная группа, которая устанавливает обстоятельства стрельбы и собирает улики. В городе объявлен план-перехват, оперативный состав столичной милиции подняли по тревоге. Личности подозреваемых еще не установили.

Эшсоу Какалия — ветеран правоохранительных органов Абхазии. В 2019–2021 годах он занимал пост заместителя генерального прокурора республики.

Какалия получил широкую известность не только благодаря службе, но и из-за своего громкого увольнения: он открыто конфликтовал с действующей властью и обвинял руководство страны в коррупции и политическом давлении.

После ухода из органов он активно участвовал в оппозиционной деятельности. Какалия считается одним из лидеров местной оппозиции.

Осенью 2025 года в Сухуми также произошла стрельба. Пострадали пять человек.