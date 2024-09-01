Пулевые ранения обнаружили на телах израильских заложников ХАМАС

Пулевые ранения головы и других частей тела нашли у убитых в Газе заложников

На телах шести найденных военными израильских заложников в туннеле на юге сектора Газа нашли пулевые ранения головы и других частей тела. Состояние тел свидетельствовало о суровых условиях содержания, сообщил портал Ynet со ссылкой на документы судебно-медицинской экспертизы.

«На телах шести найденных в туннеле в Рафахе похищенных были найдены огнестрельные ранения головы и других частей тела. Вскрытие показало признаки травм, полученных ранее, а также общее запущенное состояние тел», — отметили журналисты.

Судмедэксперты предположили, что заложников убили в течение последних 48 часов. При этом одного из них держали связанным до последнего.

Израильские военные в субботу вечером нашли в одном из туннелей на юге палестинского анклава тела заложников, которых похитили в октябре 2023 года и убили в плену ХАМАС. Среди них оказался гражданин России Александр Лобанов.