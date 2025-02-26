Женщина распилила мать бензопилой и пыталась сжечь ее на гриле

Правоохранители выяснили, что за неделю до гибели пожилая мать обвинила 46-летнюю дочь в краже денег. После этого Кэндис убила родительницу и попросила 21-летнюю дочь спрятать останки.

Сначала женщины попытались сжечь их на гриле во дворе, но огня и дыма оказалось очень много. Тогда Кэндис решила перетащить тело в подвал и распилила его бензопилой. На эти манипуляции у нее ушло несколько дней.

Полиция явилась в дом к женщине после того, как узнали от соседа, что давно не было видно ее мать. В доме правоохранители почувствовал запах разложения и нашли следы крови. В подвале они обнаружили останки, сложенные в мешки для мусора. Суд приговорил жительницу Мэриленда к пожизненному сроку.

В Самаре в расправе над бывшим мэром и его супругой обвинили его 29-летнюю внучку. По версии следствия, девушка убила родственников и распилила их тела.