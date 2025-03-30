TNI: бомбардировщик Ту-95 стал главной угрозой для инфраструктуры Украины

В США заявили, что дальний стратегический бомбардировщик Ту-95 наводит ужас на Украину и является главной угрозой для ее инфраструктуры. Об этом сообщило издание The National Interest .

Издание опубликовало статью военного аналитика Брэндона Дж. Вайхерта под названием «Российский бомбардировщик Ту-95 „Медведь“ — кошмар для НАТО».

«Ту-95 играет ключевую роль в уничтожении инфраструктуры Украины. <…> Эта птица создана для великих и ужасных дел. И она прекрасно выполняет свою задачу», — написал он.

Вайхерт назвал российский бомбардировщик легендарным. По его словам, хоть самолет и является пережитком эпохи Холодной войны, но вполне соответствует требованиям ведения боевых действий в XXI веке.

Россия использует Ту-95 для нанесения ракетных ударов по ключевым объектам украинской инфраструктуры. До этого самолет задействовали в Сирии.

В начале года Вайхерт заявил, что модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-160 показала, насколько США ошиблись, «настроив против себя постсоветскую Россию».