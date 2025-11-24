Президент США Дональд Трамп вновь решил проверить возможности нейросетей, опубликовав изображение, созданное искусственным интеллектом. На картинке он представлен в образе могущественного правителя, облаченного в золотые доспехи и восседающего на троне, рядом с которым находятся три фигуры в деловых костюмах. В беседе с Life.ru свое мнение высказал психолог Александр Кичаев.

По его словам, такая визуализация является характерной чертой нарциссической личности с ярко выраженным стремлением привлечь внимание. Как пояснил эксперт, каждое действие американского лидера направлено на получение одобрения и признания.

«Это человек, который обязательно должен получать подтверждение того, что он особый, великий, значимый. <…> Он реализует потребность в одобрении и признании. Если ему этого не дает социум, он очень огорчается и старается заслужить уважение, почет, любовь», — отметил специалист.

Он также связал такое поведение с желанием Трампа получить Нобелевскую премию мира, укрепить репутацию миротворца и оставить след в истории.