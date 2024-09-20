Психиатр заподозрил у «тревожной» Харрис синдром самозванца

Вице-президент США Камала Харрис дала журналистам рекордно малое число интервью и может столкнуться с потерей популярности. Об этом сообщило американская газета New York Post .

«„Тревожная“ Камала Харрис идет на антирекорд по числу интервью среди всех кандидатов — и даже демократы волнуются», — отметило издание.

С момента выдвижения в кандидаты на пост президента политик дала в три раза меньше интервью, чем ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп.

Психиатр Кэрол Либерман предположила, что у Харрис наблюдается повышенная тревожность. По мнению специалиста, у кандидата в президенты может быть синдром самозванца. Страдающие от этого синдрома люди воспринимают свои достижения как незаслуженные и боятся, что окружающие увидят их некомпетентность.

«Ее хихиканье, гримасы и широкие движения руками — проявления этой тревожности», — добавила Либерман.

Ранее психиатр Алексей Филатов предположил что Харрис очень серьезно готовилась к дебатам с Трампом. Политик тренировала не только свою речь, но и мимику, объяснил он.