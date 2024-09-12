Психиатр Филатов: перед дебатами Харрис тренировала не только свою речь, но и мимику

Кандидат в президенты США Камала Харрис очень хорошо подготовилась к дебатам с Трампом. Она тренировала не только свою речь, но и мимику, рассказал врач-психиатр, специалист по невербальным коммуникациям Алексей Филатов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По словам эксперта, предварительные мимические заготовки позволили Харрис более выгодно смотреться в глазах зрителей. Американцы всегда оценивают кандидатов глазами, в этом плане Камала победила. Также от нее исходил позитив, что важно для американской политической культуры.

При этом от Дональда Трампа, наоборот, в ходе всех дебатов присутствовал один негатив — гнев, раздражение, обвинение, отметил Филатов.