Псевдополицейские в Польше обыскали украинцев ради наживы

В Варминьско-Мазурском воеводстве в Польше банда из восьми человек выдала себя за полицейских и устроила обыск в квартире выходцев с Украины. Об этом сообщило издание RMF FM .

Несколько человек в полицейской форме с нашивками, в тактических жилетах, балаклавах, с наручниками, дубинками, рациями и макетами оружия ворвались в квартиру в поселке Робачево под видом обыска. Они потребовали отдать ценности, но поняв, что поживиться нечем, сбежали. Пострадавшие обратились в настоящую полицию.

Подозреваемых задержали на территории Западно-Поморского, Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств. Кроме амуниции у них изъяли наркотики, чужие документы и наличные. Каждому предъявили обвинения по 20 пунктам, членам банды грозит по восемь лет тюрьмы.

