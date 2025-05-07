Поражение председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца во время первого тура выборов канцлера Германии не является случайным и указывает на глобальные проблемы в стране. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Со всей этой политической, можно сказать, глобальной проблемой Германии нужно разбираться. <…> Нужен честный разговор, а не прыгание на политических батутах», — сказала она.

По мнению дипломата, жителям и властям Германии необходимо сделать выводы о том, кто довел государство до текущего экономического, политического и гуманитарного состояния. Кроме того, следует задаться вопросом, какие из действий Германии осуществляются ради национальных интересов немцев, а какие «являются исключительно интересом каких-то внешних элит и группировок».

Ранее Захарова оценила двусторонние отношения России и Германии. Официальный представитель МИД считает, что они «разрушены практически до основания».