Прозванная красоткой наркоторговка из Великобритании избежала тюрьмы

В Великобритании известная благодаря своей внешности наркоторговка Кирсти Сэнсам избежала тюремного заключения. Об этом сообщило издание Daily Star .

В марте на автостоянке недалеко от города Тьюксбери в графстве Глостершир были задержаны 30-летняя женщина и ее сообщник Джон Роджерс. В ходе обыска полицейские обнаружили в машине сумку с тайным отделением, где было спрятано три килограмма кокаина.

После того как правоохранители опубликовали фотографию Сэнсам, она стала очень популярной в интернете. Наркоторговку прозвали «красоткой», а тысячи мужчин признались ей в любви.

Сэнсам приговорена к двум годам лишения свободы условно и назначили ей обязательное лечение от наркотической зависимости и 100 часов общественных работ. Остальных отправили в тюрьму на срок от пяти до шести лет.

Ранее в Удмуртии осудили банду из 13 наркоторговцев. Суд установил, что с февраля по октябрь 2021 года преступники, в числе которых были четверо несовершеннолетних, продавали наркотики в различных городах республики, оставляя так называемые закладки. Фигуранты дела получили от 3,5 до 12,5 года заключения.