Прозрачный сигнал Кремля. В Киеве расшифровал угрозу «Орешника» для европейских военных

Размещение европейских войск на Украине может спровоцировать очередное применение российских реактивных систем «Орешник». Об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Возможно, это намек на то, что европейцам не стоит думать об отправке сюда своих военных ни при каких обстоятельствах, если это не будет одобрено Россией», — сказал журналист.

Он отметил, что на Западе идет обширная дискуссия о размещении войск на Украине. Однако, по его мнению, игнорирование позиции России рискует завести эту дискуссию в тупик.

Журналист предположил, что такие системы могут быть применены в любое время на Украине, а также в других местах. Ваннер считает, Россия послала довольно прозрачный сигнал всей Европе.