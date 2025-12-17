«Прожженные злодеи». Грабители напали с ножами на пару россиян в Египте

В Египте пара российских туристов подверглась нападению во время кемпинга на окраине города Сафага. Деталями с 360.ru поделился пострадавший Дмитрий.

По его словам, они приехали в Сафагу 6 декабря. Днем погуляли по городу, а переночевать решили в палатке на живописном пустыре на окраине. Ночью в их палатку влетел мотоцикл с включенной фарой. Затем вломились двое египтян и стали требовать деньги, причем у одного из них был нож.

Грабители пытались вырвать у россиян сумки с вещами и деньги, но Дмитрий смог их спугнуть, заявив, что скоро к ним вернутся друзья из города. После этого они с женой сбежали и обратились в полицию. Грабителей вскоре задержали.

«Было видно, что они прожженные злодеи. <…>Дело не завели, а скорее замяли. Нашли ли преступников? Нашли, да. Они были агрессивные в нападении, но, когда их вывели из автозака, они были смиренные. Смотрели на нас волооким взглядом, типа что мы оклеветали их», — добавил Дмитрий.

Один из силовиков при этом через переводчика сказал, что нападавшие были рецидивистами и наркоманами. В полиции пару попросили подписать бумагу, что у них нет претензий. Силовики опасались международного скандала и переживали за свои звездочки на погонах.

После объяснительной полицейские отвезли россиян под охраной в отель, заселили, а утром встретили, купили билеты и посадили на автобус.

«В другом городе Марса-Эль-Алам нас также встретили полицейские, подвезли до отеля. Сейчас мы находимся в Луксоре, впереди Асуан, за все заплачено. В общем, вполне себе выходит туристическая путевка за счет египетских полицейских», — заключил он.

