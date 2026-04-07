Итальянский певец Альбано назвал любопытство к миру секретом долголетия

Известный итальянский певец Альбано, которому уже 82 года, поделился мыслями, как сохранить энергию и активность. В беседе с KP.RU артист рассказал о своем видении долголетия.

Певец подчеркнул, что важно делать все с любовью и страстью: петь, любить жизнь, работать. Также он отметил необходимость правильного питания, простоты в жизни и сохранения любопытства.

«Любопытство сохраняет молодость», — добавил артист.

По его словам, внутренний интерес к миру и желание узнавать новое помогают человеку оставаться молодым.