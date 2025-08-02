«Прозаседавшиеся». Захарова процитировала Маяковского после неожиданного признания ООН

Вслед за неожиданным признанием ООН о том, что никто не читает их доклады, организации нужно провести заседание по отмене всех заседаний. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

Она напомнила, что об этом в своем бессмертном стихотворении «Прозаседавшиеся» писал советский поэт Владимир Маяковский,

«С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: „О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!“» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Параграф о том, что никто не читает отчеты ООН, журналисты обнаружили в докладе организации, посвященном повышению эффективности и сокращению расходов, подготовленном генеральным секретарем Антониу Гутерришем.

Руководитель организации отметил, что по итогам 2024 года секретариат ООН выпустил более 1100 отчетов, что стало самым высоким показателем за последние 35 лет.