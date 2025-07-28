Провокационные строки о русских нашли в гимне «Талибана»

Депутат Чепа призвал проверить гимн «Талибана» со словами о «могиле для русских»

В тексте официального гимна движения «Талибан» в Афганистане содержатся упоминания о «могиле для русских» и «груде черепов». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Парламентарий рассказал, что 1,5 года назад посещал Афганистан, где лично общался с представителями движения. По его словам, моджахеды выразили заинтересованность в сотрудничестве с Россией.

Однако теперь провокационные высказывания в официальной символике Талибана поставили под сомнение искренность таких намерений.

«Надо обратить на гимн „Талибана“ самое пристальное внимание. Потому что если товарищи хотят дружить, то они должны к дружбе относиться, как и подобает», — сказал Чепа.

Депутат подчеркнул, что страна, которая хочет развивать сотрудничество с Россией, должна более серьезно относиться к партнерству.

В первых числах июля российское правительство официально признало Исламский Эмират Афганистан. После этого над посольством Афганистана в Москве вывесили введенный «Талибаном» флаг.