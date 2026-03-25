Провокационное фото Зеленского с Макроном и Стармером нашли в файлах Эпштейна

В материалах, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обнаружили электронное письмо с прикрепленным изображением обнаженного президента Украины Владимира Зеленского и еще двух европейских политиков. На файл, опубликованный американским Минюстом, обратило внимание РИА «Новости».

По данным экспертов РИА «Новости», картинка имеет признаки генерации с помощью искусственного интеллекта. На ней украинский президент с потерянным взглядом лежал между британским премьером Киром Стармером и французским лидером Эммануэлем Макроном — все трое без одежды*.

Фотография была приложена к одному из писем, автора которого скрыли американские власти. Сообщение содержало обращения к президенту США Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину с просьбой о защите от действий европейских политиков, изображенных на снимке.

Эпштейна задержали в США в июле 2019 года по обвинениям, связанным с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. В августе того же года он умер в тюремной камере, после чего уголовное преследование прекратили. Позднее американские власти начали публиковать материалы по этому делу.

