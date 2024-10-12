«Провокация». В Госдуме оценили угрозу Польши по атаке на Петербург

Угроза экс-главы Генштаба Польши Раймунда Анджейчака о нападении на Петербург в случае перехода российской армией границы с Литвой воспринимается как провокация. Об этом в комментарии «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«По другому, как провокационным, данное заявление, которое ведет к эскалации напряженности между странами, невозможно назвать», — сказал он.

Швыткин добавил, что западные политики должны изменить свою риторику в пользу построения нового многополярного мира с учетом интересов всех государств.

Накануне польский политик заявил, что Варшава занялась закупкой 800 ракет с дальностью 900 километров, которые планируют использовать в случае возможной войны против России. По словам Анджейчака, конфликт на Украине дает соседним странам время на подготовку к вооруженному столкновению с РФ.