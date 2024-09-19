«Провокации и фантазии». Пашинян обвинил Россию в подготовке «узурпации власти» в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в подготовке «узурпации власти» в стране. Также он заявил, что ОДКБ угрожает суверенитету Армении. Зачем армянский премьер делает такие заявления в преддверии саммита БРИКС, который он планирует посетить, ведущей Регине Ореховой на стриме 360.ru рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

Политолог прокомментировал видеозапись обыска у фигурантов, обвиняемых в подготовке госпереворота в Армении. На кадрах видно, как силовики перетряхивают вещи предполагаемых диверсантов, в том числе холодное оружие и деньги.

«Понятно, что этим „серьезно“ занимались. Вы видели, когда деньги пересчитывали, целых 20 тысяч рублей. На эти деньги, конечно, можно любую узурпацию власти устроить. Ножи, вот эти 20 тысяч рублей — это все из области провокации и фантазий», — заявил Светов.

Политолог отметил, что Пашинян с 2018 года делает все, чтобы уйти из сферы влияния России. При этом он не торопится выходить из выгодных для Армении экономических союзов, например, ЕврАзЭс. У армянского премьера есть четкая цель — переориентация страны на Запад, но пока не вступили в ЕС, пользуются преимуществами, которое дает членство в других союзах.

Правоохранители Армении заявили, что в стране предотвращена попытка государственного переворота, который готовили несколько граждан республики и выходцы из Нагорного Карабаха. Служба нацбезопасности заявила, что группировку готовили в России.