«Провалился по жизни». В США раскритиковали слова Помпео о Путине

Учеба в школе на «отлично» не дала экс-главе разведки и Госдепартамента США Майку Помпео мудрости. Так бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн прокомментировал высказывание Помпео о российском президенте Владимире Путине в интервью YouTube-каналу Judging Freedom .

Помпео в эфире телекана Fox News заявил, что Владимир Путин использовал якобы свой последний рычаг воздействия, применив баллистическую ракету «Орешник» на Украине, а с приходом к власти Дональда Трампа, сила этого рычага уменьшится.

Макговерн выразил недоумение, почему люди из окружения Трампа с полной уверенностью говорят о том, чего на самом деле нет и что не даст новому президенту США помощи в решении политических задач.

«Он окончил Вест-Пойнт как лучший курсант. Это пример того, что даже после отличной учебы, можно провалиться по жизни. <…> За десятилетие он не высказал ни одной разумной мысли», — заявил экс-аналитик ЦРУ.

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