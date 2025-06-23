Провал Трампа охарактеризовали на Западе русской пословицей

Журналист Боуз о Трампе: бесплатный сыр бывает только в мышеловке

Американцы надеялись, что президента США Дональд Трамп станет лучшим президентом, чем предшественники, но просчитались. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X припомнил русскую пословицу о бесплатном сыре.

«Мы надеялись, что Трамп будет другим, больше надеялись, чем на самом деле верили. Верно? <…> В России говорят: „Единственный бесплатный сыр можно найти в мышеловке“», — заявил он.

Боуз припомнил миллиарды долларов, вливаемых в систему, огромную лоббистскую мощь и влияние правительства. Он опубликовал коллаж, на котором Трамп предстал с 43-м президентом США Джорджем Бушем — младшим, работавшим при нем госсекретаре Колином Пауэллом и нынешним министром обороны Питом Хегсетом на фоне корабля с транспарантом «Миссия выполнена „У Ирана не может быть ядерного оружия“».

США в ночь на 22 июня нанесли авиаудары по трем ядерным объектам. Вице-президент Джей Ди Вэнс заверил, что наземная операция в Иране не планируется.