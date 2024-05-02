Мир 02 мая 2024, 05:00 «Провал политики». Экс-аналитик Пентагона указал на ошибку США в Нигере Квятковски: вывод войск США из Нигера показывает конец неоколониальной эпохи РИА «Новости»

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Выход американских войск из Нигера и Чада указал на то, что эпоха неоколониализма под эгидой США подходит к концу. Об этом заявила экс-аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски в беседе с РИА «Новости».

«Военная стратегия США по разделу мира на боевые командования — это парадигма колониального стиля, которая наконец исчерпала себя», — сказал она.

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Число американских военных в Нигере составило примерно 1,1 тысячи человек, а в Чаде — около ста. По мнению эксперта, вывод войск США из этих стран продемонстрировал безучастность администрации Джо Байдена в разработке новой стратегии по отношению к континенту. Подобные шаги знаменуют конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.

Также Квятковски не вспомнила ни одного примера, когда Америка искренне желала улучшить экономические обстоятельства в той или иной стране континента.

Ранее американский госдепартамент заявил о планах начать с правительством Нигера диалог о выводе контингента из этого государства. Отмечалось, что это результат долгих дискуссий между США и новыми властями страны о продолжении сотрудничества в вопросе безопасности. Потом в Пентагоне заявили, что часть контингента Америки выведут из Чада.

Ранее стало известно, что Ниамее, столице Нигера, подняли российские флаги на 15 круговых развязках. Это сделали, чтобы отметить дружеские узы и сотрудничество между двумя государствами.